A7, "rischio elevato": perché l'autostrada è stata bloccata per ore (Di sabato 1 ottobre 2022) Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. informa che nella giornata di ieri, venerdì 30 settembre, lungo il tatto di propria competenza dell'autostrada A7 un veicolo pesante alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) si è incendiato, causando la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni per diverse ore. L'episodio, avvenuto alle ore 14.56, al Km 46+600 in direzione sud, è stato immediatamente rilevato dal Centro Radio Informativo della Società, che ha subito allertato e coinvolto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco; i quali, per ragioni di sicurezza legate sia al sistema di alimentazione del veicolo che all'elevato rischio di esplosione del serbatoio dello stesso, hanno richiesto la chiusura del tratto autostradale interessato, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. informa che nella giornata di ieri, venerdì 30 settembre, lungo il tatto di propria competenza dell'A7 un veicolo pesante alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) si è incendiato, causando la chiusura dell'in entrambe le direzioni per diverse ore. L'episodio, avvenuto alle ore 14.56, al Km 46+600 in direzione sud, è stato immediatamente rilevato dal Centro Radio Informativo della Società, che ha subito allertato e coinvolto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco; i quali, per ragioni di sicurezza legate sia al sistema di alimentazione del veicolo che all'di esplosione del serbatoio dello stesso, hanno richiesto la chiusura del trattole interessato, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire ...

GiorgioGiorget7 : @GermanoDottori @CottarelliCPI @MaragnoThomas @AscenzoJacopo Appunto, non penso sia poco informato, né incompetente… - GianpieroScanu : @GrasselliMarco @targettopoli Puoi anche avere una buona base, ma se le fondamenta su cui è appoggiata (progetto po… - fabioperrone19 : Dalle dichiarazioni che si susseguono si avvicina sempre di più la possibilità di un conflitto mondiale, il rischio… - tizianoant : @buonprimo @tuscolo @fiore04971872 @GioFazzolari Io più volte per curiosità ho guardato da chi provenissero le quer… - CiroPetrosillo : @LTamaggio Per niente, il virus non è debellato ma resta in circolazione ed il rischio, per gli ultra 60enni, resta… -