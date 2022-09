TgLa7d del 30 settembre 2022

(Di venerdì 30 settembre 2022) Putin firma annessione: quattro nuove Regioni in Russia Meloni: Putin minaccia a sicurezza Ue, occidente sia unito Vertice Ue: non price cap per gas, si cercano altre soluzioni Afghanistan, kamikaze ...

TGLA7

Putin firma annessione: quattro nuove Regioni in Russia Meloni: Putin minaccia a sicurezza Ue, occidente sia unito Vertice Ue: non price cap per gas, si cercano altre soluzioni Afghanistan, kamikaze ...Arera: +59% per bollette elettricità da ottobre Quarta falla nel gasdotto Nord Stream. Mosca: è terrorismo Morta in guerra l'infermiera italo - ucraina Usa, Fort Meyers devastata da uragano Ian ... TgLa7d del 29 settembre 2022