Sì | un altro Partito democratico è possibile Il manifesto del sindaco Nardella

emmabonino : Oggi sarà una giornata determinante per il nostro Paese. Spero che il partito più grande, ossia quello dell'astensi… - marattin : A destra ci sono tre partiti che in Europa fanno parte di tre famiglie politiche diverse. Un partito (la Lega) ha c… - borghi_claudio : @boletusatanas No, meglio di no, se dici di fare due croci è più la possibilità di fare casino che altro, tenuto pr… - contu_f : RT @ItaliaVivaRoma1: Con #Calenda andremo insieme verso il partito unico e verso la lista Renew Europa nel 24, altro che divorzio... Siamo… - mafrawilge : Su @Corriere di oggi @CarloCalenda dice: mi trovi un altro partito che ottiene 2,2 milioni di voti in un mese. Ma v… -

Pagella Politica

... "Il fare azienda non è sinonimo del solo fare affari: c'è moltoe di più. L'ho imparato dall'... Questa eredità è la base da cui sononella formazione così come nell'azienda. Io sono un ...Organizza la claque dei 95: applausi e cori per il segretario,che leader sfiduciato e in crisi, fa sapere via Bellerio. "In blocco - recita una nota del- hanno chiesto al segretario ... Oltre un milione e mezzo di voti non saranno rappresentati in Parlamento “Con tre senatori eletti su quattro e con quattro deputati su otto, nella Circoscrizione Estero, il Partito Democratico non solo si conferma ampiamente come ...Dalle urne, Forza Italia esce come l’unico partito, a parte Fratelli d’Italia, in crescita non solo come percentuale ma anche come numero di voti espressi rispetto sia alle regionali che alle europee ...