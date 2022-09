“Sei solo una me*** vivente”. GF Vip 7, Charlie Gnocchi fuori di sé. Pesanti offese e caos (Di venerdì 30 settembre 2022) Momenti di altissima tensione al GF Vip 7. Charlie Gnocchi ha perso letteralmente la testa nelle scorse ore e ha cominciato ad inveire pesantemente contro un concorrente. Una lite in piena regola, davanti ad altri vipponi, che ovviamente è diventata virale sui social. Parolacce a non finire e toni di voce alti nella Casa più spiata d’Italia. Il fratello di Gene Gnocchi non ha proprio accettato un commento del compagno di avventura e ha sbraitato, utilizzando delle frasi destinate a creare polemiche nel pubblico. L’aria è diventata incandescente al GF Vip 7 a causa della furia totale di Charlie Gnocchi. A farne le spese in questa lite un altro concorrente, che ha cercato di reagire ma ha subito comunque un comportamento verbale molto aggressivo da parte del gieffino. Intanto, Cristina Quaranta ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Momenti di altissima tensione al GF Vip 7.ha perso letteralmente la testa nelle scorse ore e ha cominciato ad inveire pesantemente contro un concorrente. Una lite in piena regola, davanti ad altri vipponi, che ovviamente è diventata virale sui social. Parolacce a non finire e toni di voce alti nella Casa più spiata d’Italia. Il fratello di Genenon ha proprio accettato un commento del compagno di avventura e ha sbraitato, utilizzando delle frasi destinate a creare polemiche nel pubblico. L’aria è diventata incandescente al GF Vip 7 a causa della furia totale di. A farne le spese in questa lite un altro concorrente, che ha cercato di reagire ma ha subito comunque un comportamento verbale molto aggressivo da parte del gieffino. Intanto, Cristina Quaranta ha ...

