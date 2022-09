“Schifo totale” Bufera al GF Vip 7 | la scena sul letto fa infuriare il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 settembre 2022) Edoardo Donnamaria, il momento con Elenoire Ferruzzi fa discutere. Nuovo concorrente nella casa del GF Vip 7, pronto a concorrere al titolo del vincitore in un’esperienza televisiva del tutto nuova per lui. Ilitaliano ha avuto modo di conoscerlo davanti alle telecamere di Forum accanto a Barbara Palombelli. Eccolo dunque entrare nel cast dei gieffini, ma con tante novità che hanno già attirato la curiosità di molti. Il gesto tra Edoardo Donnamaria ed Elenoire Ferruzzi. Prima di addentrarci in ciò che è successo tra gli inquilino della casa del GF Vip 7, facciamo il punto della situazione. Edoardo Donnamaria appena entrato ha ammesso: “Io sono molto più fluido. Sì esatto so fluid”. Leggi anche: “La situazione è degenerata”. GF vip 7: Ginevra Lamborghini, cosa è successo davvero con Elettra Il gesto tra Edoardo Donnamaria ed Elenoire Ferruzzi: ...