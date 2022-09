Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 30 settembre 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, sabato 1 ottobre per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, forse Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 settembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, sabato 1 ottobre per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, forsedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

