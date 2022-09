Price cap sul gas, Commissione Ue sotto pressione Stati membri (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Consiglio Energia straordinario dell'Ue dedicato alla risposta ai rincari energetici, che si è tenuto oggi a Bruxelles, si è concluso con un accordo già, ampiamente scontato, sulle misure che aveva ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Consiglio Energia straordinario dell'Ue dedicato alla risposta ai rincari energetici, che si è tenuto oggi a Bruxelles, si è concluso con un accordo già, ampiamente scontato, sulle misure che aveva ...

ladyonorato : Qualcosa si muove ma… sorpresa: la Commissione invita i Paesi membri a fare il price cap nazionale, come ha già fat… - Agenzia_Ansa : Berlino contro il price cap generalizzato al gas. 'Comporta problemi alla sicurezza degli stock'. Lo indicano fonti… - petergomezblog : Europa avanti divisa, non ci sarà il price cap comune sul gas. La Germania va per conto suo e avvisa “Troppo rischi… - RobertoRipamont : @mbartolotta63 Ti segnalo che il motivo per cui non si sono fatti correttivi UE tipo price cap dopo mesi di discuss… - unditomedio : RT @ladyonorato: Qualcosa si muove ma… sorpresa: la Commissione invita i Paesi membri a fare il price cap nazionale, come ha già fatto la G… -