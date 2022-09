Pomezia | il Commissario Straordinario intonta i presidi dei licei

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) IlGiancarlo Dionisi ha incontrato ieri pomeriggio presso il palazzo municipale di Piazza Indipendenza i Dirigenti Scolastici del Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso, dell’Istituto di istruzione superiore Largo Brodolini, dell’Istituto di istruzione superiore Blaise Pascal e dell’Istituto di istruzione superiore via Copernico di. Il, anche in virtù del suo ruolo istituzionale, ha preso l’impegno di proporre l’apertura di un tavolo permanente con Città metropolitana di Roma Capitale che affronti ed esamini periodicamente le diverse problematiche attinenti al mondo della scuola che riguardano ogni aspetto della vita scolastica degli alunni. “Garantire il diritto allo studio dei nostri giovani è una delle priorità che mi vede impegnato in prima persona, in stretta ...