“Oggi la sinistra dice cose di destra E viceversa” | a TPI parla il politologo Luca Ricolfi

(Di venerdì 30 settembre 2022) Professor, lei nel 2005 fece discutere con un provocatorio saggio sulla: “Perché siamo antipatici?”. Alla luce di questo voto si sente un po’ profeta?«Non più di prima, ormai il problema base non è l’antipatia dellaufficiale ma la sua mancanza di idee, e di rispetto per l’avversario politico. Spiace dirlo, ma laufficiale (Pd e dintorni), ha un deficit di maturità democratica. Tollera le ingerenze straniere, e non rispetta le scelte della maggioranza. Non sono pronti per la democrazia». Sono passati 17 anni da quel libro, ma si evoca ancora la categoria che lei ha definito come politica, «l’antipatia», per spiegare il risultato delle ultime elezioni. È così anche per lei?«No, il risultato è dovuto al vuoto di idee, al disprezzo per la sensibilità popolare, e alla mancanza di capacità ...