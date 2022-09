Nunzia Schilirò, licenziata l'ex poliziotta no Green - pass - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 30 settembre 2022) Ex vicequestora di Roma è diventata famosa per essere stata sospesa dopo la partecipazione alla manifestaziona no vax e no pass in piazza San ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Ex vicequestora di Roma è diventata famosa per essere stata sospesa dopo la partecipazione alla manifestaziona no vax e noin piazza San ...

