Nosferatu | Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp star del film di Robert Eggers

cinespression : #Nosferatu: #BillSkarsgard e #LilyRoseDepp entrano nel cast del remake di #RobertEggers -

Skarsgard e Lily - Rose Depp saranno protagonisti di, remake del celebre film mutoil vampiro, diretto da Friedrich Wilhelm ...Skarsgard e Lily - Rose Depp saranno i protagonisti di, il nuovo film che sarà diretto da Robert Eggers . Il progetto sarà prodotto da Focus Features e nel team della produzione c'è ...Bill Skarsgård and Lily-Rose Depp are reportedly in talks to join Robert Eggers' long-awaited Nosferatu remake. Skarsgård — who is best known for his sinister portrayals of Pennywise the Clown in It ...Deadline reports that Bill Skarsgard is attached to star in Nosferatu, the director’s fourth feature after The Witch, The Lighthouse, and The Northman, with Lily-Rose Depp as his co-star. They ...