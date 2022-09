Non solo Boldrini. Da Fassino a Renzi, da Bindi a D’Alema: quando i dirigenti Pd reagiscono male alle contestazioni della piazza (Di venerdì 30 settembre 2022) In principio fu Nanni Moretti: “Mi dispiace dirlo, con questi dirigenti non vinceremo mai”. Il suo j’accuse fu pronunciato nel 2002 in piazza Navona, davanti a Piero Fassino e Francesco Rutelli che assistevano impietriti. Fu talmente potente che passò alla storia. E osservando la protesta delle attiviste femministe di Non una di meno contro Laura Boldrini, e in particolare la reazione piccata della ex presidente delle Camera, si può dire che lo sfogo del regista è invecchiato benissimo. Senza scomodare gli anni Settanta e i movimenti, gli ultimi 20 anni del centrosinistra sono costellati da decine e decine di contestazioni ai dirigenti del partito, i successori di coloro che Moretti definì “incapaci di parlare alla testa, all’anima e al cuore delle persone”. Da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) In principio fu Nanni Moretti: “Mi dispiace dirlo, con questinon vinceremo mai”. Il suo j’accuse fu pronunciato nel 2002 inNavona, davanti a Pieroe Francesco Rutelli che assistevano impietriti. Fu talmente potente che passò alla storia. E osservando la protesta delle attiviste femministe di Non una di meno contro Laura, e in particolare la reazione piccataex presidente delle Camera, si può dire che lo sfogo del regista è invecchiato benissimo. Senza scomodare gli anni Settanta e i movimenti, gli ultimi 20 anni del centrosinistra sono costellati da decine e decine diaidel partito, i successori di coloro che Moretti definì “incapaci di parlare alla testa, all’anima e al cuore delle persone”. Da ...

amnestyitalia : Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sic… - GiovaQuez : 34 min di video per ripetere sempre le stesse cose: la #guerra l'hanno provocata gli Usa, l'obiettivo è staccare l'… - Mov5Stelle : Scuola pubblica, accesso ai servizi e sanità pubblica: colmare le diseguaglianze è perno del nostro programma dove… - charlie__99_ : RT @iosonogiorgiaa: ‘da solo non ci riesco’ Questo è un grido d’aiuto e i suoi colleghi non vogliono sentirlo, che strazio #gfvip - VitaRiccobene : @CarloCalenda Calenda parti come Conte, aveva pronti nove punti che in conclusione era solo uno : reddito di cittad… -