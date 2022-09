Napoli-Torino, Spalletti live con una rosa per Mahsa Amini (Di venerdì 30 settembre 2022) Torna il campionato, torna il Napoli, domani in casa col Torino, e tornano anche le conferenze stampa di Luciano Spalletti. Con una rosa rossa dedicata a Mahsa Amini e Hadis Najafi, le... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 settembre 2022) Torna il campionato, torna il, domani in casa col, e tornano anche le conferenze stampa di Luciano. Con unarossa dedicata ae Hadis Najafi, le...

you_trend : L'affluenza nelle principali città semi-definitiva con il confronto rispetto al 2018: - Torino: 64,6% contro 73,2%… - sscnapoli : ?? #NapoliTorino biglietti in vendita da domani alle ore 12:00 - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Spalletti in conferenza pre Napoli-Torino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Spalletti in conferenza pre Napoli-Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Spalletti in conferenza pre Napoli-Torino -