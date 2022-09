Move-In - La beffa della black box | è attiva h 24 e così i km bonus svaniscono subito

(Di venerdì 30 settembre 2022) Oltre al danno, la. Proprio: la mini scatola nera del programma-In (installazione e abbonamento, 50 euro all'anno) che consente alle vetture messe fuorilegge dal Comune di Milano di beneficiare di una modesta quota di km (200 all'anno per le più anziane e 2.000 per le recenti Euro 5 a gasolio) registra via satellite tutte le percorrenze. Quindi non solo quelle consumate nella fascia oraria del divieto, cioè dalle 7.30 alle 19.30. E lo fa sia su tutte le strade all'interno del capoluogo lombardo (protette dalle 188 telecamere in ingresso all'Area B), sia su quelle dei 560 Comuni lombardi che hanno aderito alla strategia anti auto di Palazzo Marino (località non dotate, però, di varchi elettronici sui loro confini). La metto o no? Chi, prima di recarsi in officina per l'installazione (senza scatola si beneficia di appena ...

Oltre al danno, la. Proprio così: la mini scatola nera del programma- In (installazione e abbonamento, 50 euro all'anno) che consente alle vetture messe fuorilegge dal Comune di Milano di beneficiare di una ...E che, invece, si trovano a dover fare i conti con la doppiadi dover cambiare l'auto dopo ... Certo, resta l'opzione del- In, la scatola nera di Regione Lombardia che consente a chi la ... Milano - La beffa della scatola nera Move-In: è attiva h 24 e così i km "bonus" svaniscono subito Il dispositivo concede una "tolleranza" chilometrica ai lombardi che non possono rispettare i blocchi comunali con la propria auto. Ma non registrando le sole percorrenze effettuate nei giorni e negli ...