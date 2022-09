Mattia come Cristiano: c’è sempre un Lucarelli che fa gol a Livorno (Di venerdì 30 settembre 2022) Mattia Lucarelli come Cristiano: in quel di Livorno c’è sempre un Lucarelli che risolve le gare con i suoi gol Do you remember? Oggi a La Gazzetta dello Sport Mattia Lucarelli ha raccontato l’emozione per il primo gol con la maglia del Livorno: «La sera sono andato a cena a festeggiare con i miei amici, siamo usciti e diciamo che in quel momento ho ricevuto un abbraccio collettivo. Tutte le persone che ho incontrato mi hanno fermato. Si è creato un legame molto forte: sono gli stessi che da bambino mi vedevano allo stadio a tifare il Lovorno di mio babbo, l’idolo della piazza, e 15 anni dopo sono sempre lì. Mi hanno visto crescere, è stato un gol di tutti». Una bella storia familiare, in linea ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022): in quel dic’èunche risolve le gare con i suoi gol Do you remember? Oggi a La Gazzetta dello Sportha raccontato l’emozione per il primo gol con la maglia del: «La sera sono andato a cena a festeggiare con i miei amici, siamo usciti e diciamo che in quel momento ho ricevuto un abbraccio collettivo. Tutte le persone che ho incontrato mi hanno fermato. Si è creato un legame molto forte: sono gli stessi che da bambino mi vedevano allo stadio a tifare il Lovorno di mio babbo, l’idolo della piazza, e 15 anni dopo sonolì. Mi hanno visto crescere, è stato un gol di tutti». Una bella storia familiare, in linea ...

