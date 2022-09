LIVE Musetti-Struff 7-6 6-1, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro dà spettacolo in Bulgaria e vola in semifinale contro Huesler (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 6-1 GAME SET AND MATCH LORENZO Musetti 40-30 MATCH POINT Musetti 30-30 Errore in uscita dal servizio del classe 2002. 30-15 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-15 Sul nastro il rovescio diagonale del tedesco. 0-15 Chiusura a volo elegante di Struff. 5-1 l’azzurro serve per il match. 40-15 Risposta larga di Musetti. 30-15 Sul nastro il rovescio diagonale di Struff. 30-0 Diritto lungo in recupero di Musetti. 15-0 Servizio e diritto di Struff. 5-0 spettacolo Musetti! Diritto lungolinea e Struff proverà ad allungare il match. 40-0 Nono ace del carrarese. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 6-1 GAME SET AND MATCH LORENZO40-30 MATCH POINT30-30 Errore in uscita dal servizio del classe 2002. 30-15 Servizio e diritto del. 15-15 Sul nastro il rovescio diagonale del tedesco. 0-15 Chiusura a volo elegante di. 5-1serve per il match. 40-15 Risposta larga di. 30-15 Sul nastro il rovescio diagonale di. 30-0 Diritto lungo in recupero di. 15-0 Servizio e diritto di. 5-0! Diritto lungolinea eproverà ad allungare il match. 40-0 Nono ace del carrarese. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 ...

live_tennis : Sofia Open - Quarter-final: Lorenzo Musetti beat Jan-Lennard Struff 7-6, 6-1 - zazoomblog : LIVE Musetti-Struff 5-6 Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il primo set - #Musetti-Struff #Sofia… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Struff 7-6(3) 1-0 quarti di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Struff #7-6(3)… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic Atp Sofia 2022 in DIRETTA: si parte dopo Musetti-Struff - #Sinner-Vukic #Sofia #DIRETTA: #parte -