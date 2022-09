Lazio., Immobile a tutti i costi (Di venerdì 30 settembre 2022) Sul filo, come sempre. Immobile ci prova, vuole giocare contro lo Spezia ma anche ieri dopo una seduta di terapie in mattinata, non si è allenato nel pomeriggio tra impegni istituzionali e la voglia di non rischiare. Alle 19 la risonanza alla «Paideia International Hospital» che ha confermato i suoi progressi. L'edema si è riassorbito, oggi proverà a forzare per vedere la risposta della gamba, le speranze aumentano. Prima dei controlli medici Ciro aveva spiegato la situazione e soprattutto chiuso la polemica per non aver partecipato alla trasferta ungherese dell'Italia: «Sto bene ma è un po' pericoloso, i dottori sono così. È una situazione al limite, come quando ho lasciato la Nazionale e si è creato un caso inutile. Purtroppo è uscita la notizia della mia foto in partenza, ma stavo solo aspettando Mancini che era andato a Roma a votare e stava tornando in aereo. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Sul filo, come sempre.ci prova, vuole giocare contro lo Spezia ma anche ieri dopo una seduta di terapie in mattinata, non si è allenato nel pomeriggio tra impegni istituzionali e la voglia di non rischiare. Alle 19 la risonanza alla «Paideia International Hospital» che ha confermato i suoi progressi. L'edema si è riassorbito, oggi proverà a forzare per vedere la risposta della gamba, le speranze aumentano. Prima dei controlli medici Ciro aveva spiegato la situazione e soprattutto chiuso la polemica per non aver partecipato alla trasferta ungherese dell'Italia: «Sto bene ma è un po' pericoloso, i dottori sono così. È una situazione al limite, come quando ho lasciato la Nazionale e si è creato un caso inutile. Purtroppo è uscita la notizia della mia foto in partenza, ma stavo solo aspettando Mancini che era andato a Roma a votare e stava tornando in aereo. ...

