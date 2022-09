La lettera di Enrico Letta per un nuovo Pd ' Serve un vero Congresso Costituente'

(Di venerdì 30 settembre 2022) "Abbiamo bisogno di un. Per questo vi chiedo di partecipare con passione e impegno, accanto ad altri che spero vorranno raggiungerci per fare insieme un percorso che, come ...

ROMA - "Tutti vogliamo un nuovo congresso e una nuova leadership, ma il congresso non sia un casting". In una lettera ai militanti del Pd, il segretario Enrico Letta - che si è ritagliato il ruolo di "traghettatore" del partito al congresso per farsi da parte - chiede una rigenerazione e una rifondazione del partito. 'Abbiamo perso. Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo vivi'. Lo scrive il segretario del Pd Enrico Letta nella lettera agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd, 'Apertura, opposizione, nuova vita'. 'Sulle nostre spalle c'è oggi la responsabilità di organizzare un'opposizione seria e credibile'. Le riflessioni del segretario dem in una lettera agli iscritti: in questa campagna scandita da insidie e veleni, si sono manifestati evidenti i limiti del partito.