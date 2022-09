Inter-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Inter-Roma (sabato ore 18) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. probabili formazioni Inter (3-5-... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022)(sabato ore 18) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A.(3-5-...

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - FIGCfemminile : ?????? L'euforia per i risultati delle italiane in Champions è nell'aria. Con questo spirito ci apprestiamo a vivere… - sportli26181512 : Inter-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Inter-Roma (sabato ore 18) è una gara valevole… - news24_inter : #InterRoma, sarà la partita di #Calhanoglu. Ecco i numeri -