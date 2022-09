Incendio in una palazzina a Dalmine, 13 intossicati: l’ipotesi del dolo (Di venerdì 30 settembre 2022) Dalmine. Potrebbe essere doloso l’Incendio che intorno alle 23,30 di mercoledì (28 settembre) è scoppiato in una palazzina al 37 di via Verdi a Dalmine. Tredici, in totale, gli inquilini intossicati dopo avere inalato fumo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una donna di 78 anni, che abita al quarto piano, è stata trattenuta in ospedale per accertamenti, mentre un inquilino senegalese si è lanciato dal balcone del primo piano senza riportare ferite, svegliato dall’odore di bruciato e spaventato dal fuoco che divampava. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti insieme a 6 ambulanze, due automediche e tre mezzi dei vigili del fuoco. Presente sul posto anche il sindaco, Francesco Bramani. le fiamme sarebbero scaturite all’improvviso davanti a una delle quattro porte del primo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022). Potrebbe essereso l’che intorno alle 23,30 di mercoledì (28 settembre) è scoppiato in unaal 37 di via Verdi a. Tredici, in totale, gli inquilinidopo avere inalato fumo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una donna di 78 anni, che abita al quarto piano, è stata trattenuta in ospedale per accertamenti, mentre un inquilino senegalese si è lanciato dal balcone del primo piano senza riportare ferite, svegliato dall’odore di bruciato e spaventato dal fuoco che divampava. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti insieme a 6 ambulanze, due automediche e tre mezzi dei vigili del fuoco. Presente sul posto anche il sindaco, Francesco Bramani. le fiamme sarebbero scaturite all’improvviso davanti a una delle quattro porte del primo ...

