Imma Tataranni 3, arriva la terza stagione? La Rai ha deciso: annuncio ufficiale (Di venerdì 30 settembre 2022) La Rai finalmente ha preso la sua decisione sulla terza stagione di Imma Tataranni. Scopriamo tutti i dettagli sulla scelta della rete ammiraglia. Tra le serie di punta del palinsesto televisivo della Rai troviamo senza ombra di dubbio anche Imma Tataranni. Sono tantissimi i fan che si sono chiesti se ci sarà la terza stagione: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) La Rai finalmente ha preso la sua decisione sulladi. Scopriamo tutti i dettagli sulla scelta della rete ammiraglia. Tra le serie di punta del palinsesto televisivo della Rai troviamo senza ombra di dubbio anche. Sono tantissimi i fan che si sono chiesti se ci sarà la: L'articolo proviene da Inews24.it.

RaiUno : Come si fa a non amarla?! ?? STASERA, #29settembre, continuano i nuovi episodi della seconda stagione di 'Imma Tatar… - RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - veropaci81 : Se ieri sera avessi visto Imma Tataranni… non mi sarei addormentata con quel magone e la preoccupazione x Marco??!!… - iamstefaania : RT @rotblume9: Che dire, Maresciallo Calogiuri, se non IMMA TATARANNI SANTA SUBITO PERCHÉ SONO DUE STAGIONI CHE QUESTA DONNA RESISTE RESIS… - giuggiola1307 : sto iniziando Imma Tataranni perché ho la tl piena e credo prometta bene #ImmaTataranni -