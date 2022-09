Il Pumas annuncia l’infortunio di Dani Alvers | l’ex Juventus | “non è vero”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 settembre 2022) Un episodio curioso si è verificato in casa, squadra che disputa il campionato messicano. Uno dei punti di riferimento è sicuramenteAlves, protagonista di una carriera di altissimo livello. Si è messo in mostra con le squadre più forti in circolazione: dal Barcellona al Psg, dallaal San Paolo. E’ stato l’uomo in più anche con la nazionale brasiliana e l’obiettivo è mettersi in mostra anche al Mondiale in Qatar. E’ giallo sulle condizioni fisiche del brasiliano: “lesione del legamento collaterale del ginocchio destro”, si legge nel comunicato ufficiale delrichiede uno stop di qualche mese con il serio rischio di saltare il Mondiale. Il calciatore ha smentito il suo club: “il mio compagno Diogo mi ha colpito in allenamento, non ho viaggiato con la squadra per ...