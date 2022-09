Il Napoli presenta la prima maglia “Special Edition” dedicata alla notte di Halloween (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In collaborazione con EA7 la SSC Napoli presenta la prima maglia “Special Edition” del 22/23 dedicata alla notte più paurosa dell’anno. Halloween is back…siete pronti? Dal 30 Settembre la maglia “Halloween Game” sarà in vendita sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN e in una selezionata rete di rivenditori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In collaborazione con EA7 la SSCla” del 22/23più paurosa dell’anno. Halloween is back…siete pronti? Dal 30 Settembre la“Halloween Game” sarà in vendita sul Web Store del, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN e in una selezionata rete di rivenditori. L'articolo proviene da Ante24.it.

