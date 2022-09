Facebook licenzia dipendenti | Zuckerberg costretto a “tagliare” | non era mai accaduto prima

Fabio_Bertaz : ?? L'ITALIA NON È UN PAESE DEMOCRATICO IL FASCISMO È QUELLO CHE LICENZIA UN QUESTORE DELLA P.S. PER AVER ESPRESSO LE… - errepossa : RT @errepossa: - tigrelt : RT @errepossa: - errepossa : -

Meta (già) si prepara al primo taglio di personale della sua storia , mettendo fine di fatto a quasi un ventennio di crescita ininterrotta. Dopo le recenti indiscrezioni, Mark Zuckerberg ha confermato ...... 'invettive tipo 'io vi rovino', 'perché non si' e 'lei se ne deve stare a casa' - ... iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra paginaTutti i fatti del ...Meta (già Facebook) si prepara al primo taglio di personale della sua storia , mettendo fine di fatto a quasi un ventennio di crescita ininterrotta. Dopo le ...Giovedì 22 settembre 2022, è stata indetta una giornata di sciopero di tutti i lavoratori della " Italia Independent " di Venaria, con presidio di fronte all'azienda, in via Emilia 16, dalle 9 alle 12 ...