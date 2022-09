Calcio: gruppo diritti umani alla Fifa, 'espellere immediatamente l'Iran dai Mondiali in Qatar' (Di venerdì 30 settembre 2022) Amburgo, 30 set. (Adnkronos) - Il gruppo per i diritti degli Open Stadiums ha invitato l'organo di governo del Calcio Fifa a bandire la squadra Iraniana dai prossimi Mondiali. Open Stadiums hanno affermato in una lettera visionata dalla dpa e indirizzata al presidente della Fifa Gianni Infantino che l'Iran non dovrebbe essere autorizzata a giocare al torneo in programma dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar, citando gli statuti della Fifa sui diritti umani e la non discriminazione. Open Stadiums vuole il libero accesso delle donne alle partite di Calcio in Iran, cosa che deve ancora accadere nonostante le pressioni della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Amburgo, 30 set. (Adnkronos) - Ilper idegli Open Stadiums ha invitato l'organo di governo dela bandire la squadraiana dai prossimi. Open Stadiums hanno affermato in una lettera visionata ddpa e indirizzata al presidente dellaGianni Infantino che l'non dovrebbe essere autorizzata a giocare al torneo in programma dal 20 novembre al 18 dicembre in, citando gli statuti dellasuie la non discriminazione. Open Stadiums vuole il libero accesso delle donne alle partite diin, cosa che deve ancora accadere nonostante le pressioni della ...

