Bolelli e Fognini cedono ad un passo dalla finale a Sofia (Di venerdì 30 settembre 2022) Venerdì amaro per Simone Bolelli e Fabio Fognini , usciti sconfitti dal match con i tedeschi Fabian Fallert e Oscar Otte ad un passo dall'atto conclusivo del "Sofia Open" . I "Chicchi", che si ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Venerdì amaro per Simonee Fabio, usciti sconfitti dal match con i tedeschi Fabian Fallert e Oscar Otte ad undall'atto conclusivo del "Open" . I "Chicchi", che si ...

OA_Sport : ATP Sofia 2022: Simone Bolelli e Fabio Fognini sconfitti in semifinale nel torneo di doppio - CatelliCatell5 : Tennis: Sofia, Sinner ai quarti. Bolelli-Fognini in semifinale - Tennis - ANSA - TENIPOcom : ATP 250 Sofia - Hard (Semifinal) F. Fallert/O. Otte (GER) def. S. Bolelli/F. Fognini (ITA) 6-3 7-5 - A3RBET : Tennis - ATP Sofia Doubles SF ?? Simone Bolelli & Fabio Fognini ML ?? 1.44 @bet365 ?? 3 Units #GamblingTwitter… - Italian : Tennis: Sofia, Sinner ai quarti. Bolelli-Fognini in semifinale -