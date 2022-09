Beautiful anticipazioni | puntate americane | Ridge pronto a tornare con Taylor?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 30 settembre 2022) Nelledisembra ormai superata la crisi tra Brooke edovuta alla temporanea ricaduta nell’alcolismo della Logan, accaduto a causa delle manovre di Sheila Carter. Ma abbiamo detto sembra, infatti il Forrester si troverà a trascorrere molto tempo accanto all’ex moglie per via del lutto che ha subito Steffy, che al momento di trova a Montecarlo per superare in una clinica la morte violenta di Finn. Tutto avrà inizio per un’imprudenza di Hope, che felice di avere insieme a lei i suoi genitori, posta la foto di loro tre sui social. Questo preoccupa Brooke che teme la reazione dicuriosità, sapete perchèchiamarono il figlio ...