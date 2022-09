Attentato a un centro educativo a Kabul: almeno 32 morti (Di venerdì 30 settembre 2022) Il bilancio delle vittime nell'Attentato suicida avvenuto in una struttura educativa di Kabul è salito ad almeno 32 morti e 40 feriti. L'ha riferito oggi al Jazeera, citando fonti governative. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Il bilancio delle vittime nell'suicida avvenuto in una struttura educativa diè salito ad32e 40 feriti. L'ha riferito oggi al Jazeera, citando fonti governative. L'...

salvatore_irato : RT @ROBZIK: #Afghanistan: sarebbero in gran parte studentesse le vittime dell’attentato di oggi a un centro scolastico di #Kabul. Finora le… - Beran50 : RT @ROBZIK: #Afghanistan: sarebbero in gran parte studentesse le vittime dell’attentato di oggi a un centro scolastico di #Kabul. Finora le… - esposito_eli : RT @CafeGeopolitico: #Afghanistan: attentato suicida in un centro educativo a #Kabul. Almeno 19 morti e decine di feriti. La maggior parte… - Giada89655246 : RT @Darlekoghost: Almeno 20 persone uccise nell'attentato dinamitardo di #Kabul al centro educativo durante gli esami Almeno 20 persone so… - LuciaDiMartin18 : RT @ROBZIK: #Afghanistan: sarebbero in gran parte studentesse le vittime dell’attentato di oggi a un centro scolastico di #Kabul. Finora le… -