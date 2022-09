AEW | Realtà o finzione? Miro commenta “frustrato” un tweet della compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si sa che i fan ormai sono avvezzi a tenere d’occhio anche i social media e sono molto attenti ai possibili indizi disseminati in giro: nelle ultime ore ha fatto discutere un commento del Redeemer,, che secondo alcuni fan avrebbe praticamente gridato il suo dissenso nei confrontisua gestione nella. Il suo umore è tra l’altro un argomento molto discusso negli ultimi tempi, visto che spesso si è letto di unscontento che avrebbe voluto abbandonare laper via di una gestione non proprio ottimale del suo personaggio. IlIeri l’AEW ha pubblicato unsul suo profilo ufficiale dove si celebrava il primo anniversariovittoria di Sammy Guevara proprio contro, vittoria tra ...