Ucraina, dopo i referendum la Russia si annette i territori occupati (Di giovedì 29 settembre 2022) La Russia si annette i territori occupati dell’Ucraina. Si terrà al Cremlino il 30 settembre la cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso nella Federazione di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, le 4 regioni dove si sono tenuti i cosiddetti referendum sotto la minaccia delle armi. “Domani alle 15 (le 14 in Italia, ndr.) nel Gran Palazzo del Cremlino, nella Sala di San Giorgio, si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso di tutti e 4 i nuovi territori dell’Ucraina in cui si è tenuto il referendum nella Federazione Russa. In questo evento ci sarà un corposo discorso del presidente Putin“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. L’Ue ribadisce che non accetterà mai l’annessione. Foto Ansa/Epa Sergei ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 settembre 2022) Lasidell’. Si terrà al Cremlino il 30 settembre la cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso nella Federazione di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, le 4 regioni dove si sono tenuti i cosiddettisotto la minaccia delle armi. “Domani alle 15 (le 14 in Italia, ndr.) nel Gran Palazzo del Cremlino, nella Sala di San Giorgio, si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso di tutti e 4 i nuovidell’in cui si è tenuto ilnella Federazione Russa. In questo evento ci sarà un corposo discorso del presidente Putin“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. L’Ue ribadisce che non accetterà mai l’annessione. Foto Ansa/Epa Sergei ...

