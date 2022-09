Tromba d'aria sulla costa Pontina, fiume di fango a Formia (Di giovedì 29 settembre 2022) Una Tromba d'aria ha colpito, nel pomeriggio, la costa Pontina. Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Unad'ha colpito, nel pomeriggio, la. Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via ...

antonio_randino : RT @tempoweb: Tromba d'aria scuote Terracina e Sabaudia. I danni del maltempo - fullNam35087976 : RT @Masssimilianoo: Simil tromba d'aria in arrivo su Villa San Martino di Arcore. Mi sa che la mongolfiera non vola più - tempoweb : Tromba d'aria scuote Terracina e Sabaudia. I danni del maltempo - CentroMeteoITA : #METEO - #MALTEMPO: una violenta TROMBA D'ARIA si è abbattuta su #Sabaudia, provocando #DANNI e #DISAGI: i dettagli - Masssimilianoo : Simil tromba d'aria in arrivo su Villa San Martino di Arcore. Mi sa che la mongolfiera non vola più -