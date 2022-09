Sopravvissuti: Lino Guanciale e Barbora Bobulova presentano il Lost italiano, storia di speranza e di un segreto (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 3 ottobre, su Rai 1 in prima serata, arriva Sopravvissuti, serie corale che unisce alla spettacolarità personaggi tridimensionali. A presentarla alla stampa sono stati il regista Carmine Elia e gli interpreti, a cominciare da Barbora Bobulova e Lino Guanciale, che ha spiegato perché Lost non sia poi così lontana. Leggi su comingsoon (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 3 ottobre, su Rai 1 in prima serata, arriva, serie corale che unisce alla spettacolarità personaggi tridimensionali. A presentarla alla stampa sono stati il regista Carmine Elia e gli interpreti, a cominciare da, che ha spiegato perchénon sia poi così lontana.

angiii07_ : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale racconta la ricostruzione delle scene ed è rimasto piacevolmente sorpreso quando non ha ritrovato la soli… - leeknow_rt : RT @comingsoonit: Il 3 ottobre, su #Rai 1 in prima serata, arriva #Sopravvissuti. A presentarla alla stampa sono stati il regista Carmine E… - comingsoonit : Il 3 ottobre, su #Rai 1 in prima serata, arriva #Sopravvissuti. A presentarla alla stampa sono stati il regista Car… - aostasera : Tv, le due Gressoney dal 3 ottobre su Rai1 con la serie 'Sopravvissuti' - infoitcultura : 'Sopravvissuti', mistero in alto mare: tra mistery e thriller la serie con Lino Guanciale -