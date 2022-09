“Putin è un idiota”. Sul Nyt le telefonate dei soldati russi (Di giovedì 29 settembre 2022) “Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo questa guerra. Ci è stato dato l’ordine di uccidere tutti quelli che vediamo… Putin è un idiota. Vuole prendere Kiev, ma non c’è modo di farlo”. È questo il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra alcuni soldati russi e i loro familiari in russia intercettate dall’intelligence ucraina e pubblicate oggi (anche in audio) dal New York Times. Sul New York Times le conversazioni telefoniche tra alcuni soldati russi e i loro familiari in russia intercettate dall’intelligence ucraina Le frasi, secondo quanto riferisce il quotidiano americano, presumibilmente sono state pronunciate dai soldati nelle telefonate con i loro parenti in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) “Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo questa guerra. Ci è stato dato l’ordine di uccidere tutti quelli che vediamo…è un. Vuole prendere Kiev, ma non c’è modo di farlo”. È questo il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra alcunie i loro familiari ina intercettate dall’intelligence ucraina e pubblicate oggi (anche in audio) dal New York Times. Sul New York Times le conversazioni telefoniche tra alcunie i loro familiari ina intercettate dall’intelligence ucraina Le frasi, secondo quanto riferisce il quotidiano americano, presumibilmente sono state pronunciate dainellecon i loro parenti in ...

