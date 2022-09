Premio San Gennaro World, Mertens in videochiamata: “Napoli è la città più bella del mondo!” (Di giovedì 29 settembre 2022) Premio San Gennaro World: sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando, premiati Ciro Capano, Enzo Chiummariello, Claudio Ferrante, Renato Lori, Maria Nazionale, Matteo Paolillo, Valeria Parrella, 99 Posse, Le Parenti di San Gennaro. I dieci anni del Premio San Gennaro, diventato World e itinerante, sono stati celebrati al Teatro San Ferdinando con uno show straordinario. Il direttore artistico Gianni Simioli ha Leggi su 2anews (Di giovedì 29 settembre 2022)San: sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando, premiati Ciro Capano, Enzo Chiummariello, Claudio Ferrante, Renato Lori, Maria Nazionale, Matteo Paolillo, Valeria Parrella, 99 Posse, Le Parenti di San. I dieci anni delSan, diventatoe itinerante, sono stati celebrati al Teatro San Ferdinando con uno show straordinario. Il direttore artistico Gianni Simioli ha

sigma_tao : @bi_el2 @Angelo_Risorto @LaBombetta76 @maxuggeri @MentoreSiesto @Stronza i guardiani san paolo 6 febbraio l'eremita… - Mondadori : RT @danielerielli: People of #Empoli, sabato sarò alla libreria San Paolo per ricevere finalmente il premio Targone che vinsi con 'Odio' @M… - danielerielli : People of #Empoli, sabato sarò alla libreria San Paolo per ricevere finalmente il premio Targone che vinsi con 'Odi… - varesenews : Il regista Giuseppe Tornatore a Lavena Ponte Tresa per ricevere il Premio San Zosimo - Viglia_San_Jj : @Chiappuz Il premio Nobel Marattin. -