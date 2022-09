Numero Blu Servizi protagonista a bordo campo in 38 partite del Campionato 2022/23 (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – L’azienda conferma la propria presenza nel Calcio con una pianificazione pubblicitaria di grande visibilità, durante tutte le partite della massima serie in programma a Roma e Torino, sponda bianco-celeste e granata. Previste svariate decine di passaggi sui led a bordocampo. Milano, 29 Settembre 2022 – Prosegue con successo il sodalizio tra Numero Blu, realtà italiana attiva nell’ambito del BPO e il mondo del Calcio: forte di una presenza già consolidata in questo sport da diversi anni, l’azienda ha confermato un importante intervento di pianificazione pubblicitaria anche nella prossima stagione, durante le partite che si disputeranno a Roma e Torino, rispettivamente sponda bianco-celeste e granata. Numero Blu Servizi si appresta così ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – L’azienda conferma la propria presenza nel Calcio con una pianificazione pubblicitaria di grande visibilità, durante tutte ledella massima serie in programma a Roma e Torino, sponda bianco-celeste e granata. Previste svariate decine di passaggi sui led a. Milano, 29 Settembre– Prosegue con successo il sodalizio traBlu, realtà italiana attiva nell’ambito del BPO e il mondo del Calcio: forte di una presenza già consolidata in questo sport da diversi anni, l’azienda ha confermato un importante intervento di pianificazione pubblicitaria anche nella prossima stagione, durante leche si disputeranno a Roma e Torino, rispettivamente sponda bianco-celeste e granata.Blusi appresta così ...

SMOKEWRORY : che cazzo ne so, Louis chiedi ai tuoi amici della brigata blu il numero di zayn - LuciaTrionfett6 : RT @laura_corrotti: Linea BLU numero percettori del Reddito di Cittadinanza. Linea ARANCIONE numero voti M5s. Non occorre aggiungere altro… - MGrantorino : RT @laura_corrotti: Linea BLU numero percettori del Reddito di Cittadinanza. Linea ARANCIONE numero voti M5s. Non occorre aggiungere altro… - bacinoaltitanio : RT @laura_corrotti: Linea BLU numero percettori del Reddito di Cittadinanza. Linea ARANCIONE numero voti M5s. Non occorre aggiungere altro… - LorenzoRaimon13 : RT @laura_corrotti: Linea BLU numero percettori del Reddito di Cittadinanza. Linea ARANCIONE numero voti M5s. Non occorre aggiungere altro… -