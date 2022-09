NATIONS LEAGUE | FINAL FOUR

(Di giovedì 29 settembre 2022) Si è completato il quartetto delle squadre semiiste della, che si sfideranno tra il 14 e il 18 giugno 2023 in Olanda. Le squadre che parteciperanno alla fasee del torneo sono: Croazia, Olanda, Italia e Spagna. Gli azzurri hanno conquistato la qualificazione grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Ungheria nell’ultima partita del Gruppo 3. Per la squadra allenata da Roberto Mancini questa è la seconda volta consecutiva che riesce a superare il proprio girone; nella passata edizione, l’Italia era stata battuta dalla Spagna per 2-1 nella semie, riuscendo poi a vincere lae per il terzo/quarto posto contro il Belgio grazie alle reti di Barella e Berardi. La Spagna è l’ultima nazionale a staccare il pass per la fasee del torneo, ...

