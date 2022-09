LIVE Sinner-Borges, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: in campo Carreno-Huesler, a seguire parte la rincorsa di Sinner alle Finals di Torino (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:45 A sorpresa, lo svizzero Huesler (n.95) ha portato a casa il primo parziale per 6-3 contro lo spagnolo Carreno-Busta, testa di serie n.2 del tabellone. Al termine di questo incontro scenderà in campo Jannik Sinner. 14:55 Ora scendono in campo Carreno-Busta (ESP) e Huesler (SVI). Al termine di questo incontro, ma comunque non prima delle 17.00, sarà il momento del debutto di Jannik Sinner. 14:53 Si sono concluse le prime due sfide in programma quest’oggi a Sofia, il tedesco Struff ha avuto la meglio del francese Humbert per 6-3 6-1, e purtroppo, è appena arrivata la sconfitta subita di rimonta dal nostro Lorenzo Sonego, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:45 A sorpresa, lo svizzero(n.95) ha portato a casa il primo parziale per 6-3 contro lo spagnolo-Busta, testa di serie n.2 del tabellone. Al termine di questo incontro scenderà inJannik. 14:55 Ora scendono in-Busta (ESP) e(SVI). Al termine di questo incontro, ma comunque non prima delle 17.00, sarà il momento del debutto di Jannik. 14:53 Si sono concluse le prime due sfide in programma quest’oggi a, il tedesco Struff ha avuto la meglio del francese Humbert per 6-3 6-1, e purtroppo, è appena arrivata la sconfitta subita di rimonta dal nostro Lorenzo Sonego, ...

SuperTennisTv : Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno B… - zazoomblog : Rune ferma la corsa di Sonego. Oggi parte Sinner (live in tv) - #ferma #corsa #Sonego. #parte #Sinner - zazoomblog : Rune ferma la corsa di Sonego. Oggi parte Sinner (live in tv) - #ferma #corsa #Sonego. #parte #Sinner - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno Busta… - zazoomblog : LIVE Sinner-Borges ATP Sofia 2022 in DIRETTA: nel pomeriggio parte la rincorsa alle Finals di Torino - #Sinner-Bor… -