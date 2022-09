LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: Bettiol vicinissimo ai fuggitivi, ma hanno solo 35” di vantaggio (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 15.10 Il merito è dell’Astana-Qazaqstan di Vincenzo Nibali, che si è messa a tirare. 15.09 Bettiol ha quasi raggiunto Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera), ma il quartetto ha ora solo 35” di vantaggio. 15.07 Il gruppo si sta riavvicinando, ora segnalato ad 1’10” dai tre fuggitivi. 15.05 La corsa si trova ora sulla penultima ascesa di Lissolo. 15.03 Si sta avvicinando Bettiol, segnalato ad una trentina di secondi da Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 15.01 Siamo ormai a poco più di 60 chilometri dal traguardo. 14.58 Alberto Bettiol prova ad avvicinarsi ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 15.10 Il merito è dell’Astana-Qazaqstan di Vincenzo Nibali, che si è messa a tirare. 15.09ha quasi raggiunto Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera), ma il quartetto ha ora35” di. 15.07 Il gruppo si sta riavvicinando, ora segnalato ad 1’10” dai tre. 15.05 La corsa si trova ora sulla penultima ascesa di Lis. 15.03 Si sta avvicinando, segnalato ad una trentina di secondi da Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 15.01 Siamo ormai a poco più di 60 chilometri dal traguardo. 14.58 Albertoprova ad avvicinarsi ai ...

