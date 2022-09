Libération: Al Khelaifi coinvolto in una storia di ricatti e corruzione per il Mondiale in Qatar (Di giovedì 29 settembre 2022) Per il quotidiano francese Libération Al Khelaifi sarebbe coinvolto in una vicenda poco chiara di ricatti e sequestri che riguarderebbero l’organizzazione dei Mondiali in Qatar. Lo riporta oggi anche L’Equipe. Rivelato mercoledì sera sul sito web di Libération, questo caso evidenzia i metodi “del piccolo emirato del Golfo” per proteggere i suoi segreti”. Al centro dell’intrigo ci sarebbe Tayeb B., arrestato a Doha il 13 gennaio 2020 e imprigionato per quasi nove mesi in condizioni difficili, perché in possesso di documenti presumibilmente compromettenti per Al-Khelaifi. L’uomo d’affari di 41 anni è stato rilasciato il 1° novembre 2020, dopo la consegna alle autorità del Qatar, tramite un accordo confidenziale, che includeva chiavette USB e un disco ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Per il quotidiano franceseAlsarebbein una vicenda poco chiara die sequestri che riguarderebbero l’organizzazione dei Mondiali in. Lo riporta oggi anche L’Equipe. Rivelato mercoledì sera sul sito web di, questo caso evidenzia i metodi “del piccolo emirato del Golfo” per proteggere i suoi segreti”. Al centro dell’intrigo ci sarebbe Tayeb B., arrestato a Doha il 13 gennaio 2020 e imprigionato per quasi nove mesi in condizioni difficili, perché in possesso di documenti presumibilmente compromettenti per Al-. L’uomo d’affari di 41 anni è stato rilasciato il 1° novembre 2020, dopo la consegna alle autorità del, tramite un accordo confidenziale, che includeva chiavette USB e un disco ...

Al Khelaifi, i segreti sul Mondiale in Qatar e le chiavette Usb estorte: l'inchiesta di Libération sul presidente del Psg ...pubblicata oggi in prima pagina sul quotidiano Libération , che a meno di due mesi dall'avvio dei Mondiali di calcio a Doha punta il dito contro il presidente del Psg , Nasser - al - Khelaifi, ...