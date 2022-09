Lanciare Zaia al posto di Salvini e puntare su una federazione tra FI e Lega. Ci scrive Roberto Maroni

(Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo il voto di domenica (che ha visto lain evidente difficoltà) è partita in quasi tutte le sezioni la richiesta di un congresso straordinario, per eleggere un nuovo segretario aldi. Io saprei chi eleggere, l’ho già detto, non vorrei fare nomi ma forse può essere utile farne uno per capire di cosa si sta parlando. Un indizio: è un governatore. Un profilo: quello di Luca. Martedì laha convocato il consiglio federale che non ha indetto nessun congresso, ma si è limitato a fare una valutazione dei risultati elettorali. Condivido il pezzo di Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera. La vincitrice unica è la Meloni, che nella terra die Fedriga è arrivata al 26 per cento. Umberto Bossi, l’inventore dellae dell’autonomia, ...

Affaritaliani.it

la pietra nello stagno, fin dal pomeriggio di lunedì, Paolo Tiramani, leader provinciale ... a partire da". Il giudizio su queste elezioni Per il centro destra è andata benissimo. La ...Ma dal vertice di via Bellerio il fronte dei governatori del Nord, Fedriga,e Fontana, ha ... Astrali contro il segretario è il suo predecessore Roberto Maroni , ex ex governatore della ... #MaratonaSalvini inizia con Zaia. Un chiaro segnale al profondo Nord Federare il Carroccio con Forza Italia per prepararsi alle sfide del domani. Con chi Con un nuovo leader, dice Maroni. Ecco perché secondo lui il governatore del Veneto come segretario farebbe un gra ...La débâcle dei democratici fa da detonatore alle polemiche scatenate da chi in seno ed attorno al partito aveva contestato nel nome della «agenda Draghi» la svolta liberale ed «iper-atlantista» del pa ...