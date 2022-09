Juve, Pogba: ‘Sono alla Juve per questo motivo…’ (Di giovedì 29 settembre 2022) Paul Pogba a GQ Italia: “Ho sempre avuto un rapporto molto forte con il mister. Bello, onesto. Lui mi conosce e mi ha sempre spinto quando... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Paula GQ Italia: “Ho sempre avuto un rapporto molto forte con il mister. Bello, onesto. Lui mi conosce e mi ha sempre spinto quando...

federicosarica : La scelta di tornare alla Juve, il recupero dall’operazione, la nazionale, la voglia di concentrarsi solo sul calci… - forumJuventus : Pogba: “Tornare una scelta di cuore. Voglio riportare la Juve dove merita, ora tocca a me essere leader come Buffon… - forumJuventus : GdS: 'La Juve non fa più paura, segna poco e fatica a creare pericoli. Bianconeri penultimi in Serie A per indice d… - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: Pogba: “Tornare una scelta di cuore. Voglio riportare la Juve dove merita, ora tocca a me essere leader come Buffon, Chi… - annalisapanello : RT @JuventusClub19: ??? #Pogba a @GQitalia: «Era il momento giusto per tornare alla #Juventus. Gli ultimi 3 anni a #Manchester non sono anda… -