IMMA TATARANNI: IMMA E PIETRO IN CRISI, I DUBBI DI CALOGIURI SULL’AMORE PER JESSICA (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo appuntamento con la nuova stagione di IMMA TATARANNI – Sostituto Procuratore, la serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice. Questa sera, giovedì 29 settembre, alle 21.25 su Rai1 va in onda l’episodio “La doppia vita di Mister E”. Nel cast di IMMA TATARANNI – Sostituto Procuratore ritroviamo Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso. E ancora Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggieri, Ester Pantano, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Cesare Bocci, Paolo Sassanelli, Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Regia di Francesco Amato. IMMA TATARANNI – LA DOPPIA VITA DI MISTER E Può il tempo rimarginare le ferite? Se lo chiede IMMA, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo appuntamento con la nuova stagione di– Sostituto Procuratore, la serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice. Questa sera, giovedì 29 settembre, alle 21.25 su Rai1 va in onda l’episodio “La doppia vita di Mister E”. Nel cast di– Sostituto Procuratore ritroviamo Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso. E ancora Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggieri, Ester Pantano, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Cesare Bocci, Paolo Sassanelli, Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Regia di Francesco Amato.– LA DOPPIA VITA DI MISTER E Può il tempo rimarginare le ferite? Se lo chiede, ...

RaiUno : Come si fa a non amarla?! ?? STASERA, #29settembre, continuano i nuovi episodi della seconda stagione di 'Imma Tatar… - RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - ItaliaRai : 'Imma Tataranni Sostituto Procuratore' In onda nei seguenti orari: ??Giovedì 29 Settembre ?New York / Toronto, 1… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 29 Settembre 2022: Imma Tataranni 2, GFVip, Piazzapulita, Tg2 Post, Dritto e rovescio, Offic.… - bubinoblog : IMMA TATARANNI: IMMA E PIETRO IN CRISI, I DUBBI DI CALOGIURI SULL'AMORE PER JESSICA -