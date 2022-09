Gravissimo lutto per Anna Tatangelo, morta la madre Palmira (Di giovedì 29 settembre 2022) Gravissimo lutto per Anna Tatangelo. La cantante originaria di Sora piange la scomparsa dell’amata madre Palmira Vinci. La donna si è spenta stamani all’età di 67 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa dei Padri Passionisti di Sora, in provincia di Frosinone. Palmira Vinci ha potuto contare sull’amore e sul sostegno della figlia durante il suo lungo calvario. Anna Tatangelo con la madre Palmira Vinci (Foto Instagram) “La mia mamma è un carrarmato, mi ha insegnato tanto in questi due anni” Palmira Vinci lascia il marito Dante, quattro figli (Anna, Silvia, Maurizio e Giuseppe) e gli amati nipotini. I ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 settembre 2022)per. La cantante originaria di Sora piange la scomparsa dell’amataVinci. La donna si è spenta stamani all’età di 67 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa dei Padri Passionisti di Sora, in provincia di Frosinone.Vinci ha potuto contare sull’amore e sul sostegno della figlia durante il suo lungo calvario.con laVinci (Foto Instagram) “La mia mamma è un carrarmato, mi ha insegnato tanto in questi due anni”Vinci lascia il marito Dante, quattro figli (, Silvia, Maurizio e Giuseppe) e gli amati nipotini. I ...

