Giorgia Meloni, la sorella Arianna: «Io e lei siamo una persona sola, quando litigammo per un ragazzo...» (Di giovedì 29 settembre 2022) «Sfatiamo subito un falso mito: io e Giorgia non siamo mai state della Lazio. Abbiamo sempre tifato Roma. A casa solo mamma è biancoceleste. E ora lo sono le mie figlie perché mio... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 settembre 2022) «Sfatiamo subito un falso mito: io enonmai state della Lazio. Abbiamo sempre tifato Roma. A casa solo mamma è biancoceleste. E ora lo sono le mie figlie perché mio...

arwen0506 : RT @DmitryEvic: Joe Biden preoccupato per la vittoria di Giorgia Meloni: 'Avete visto? Non si può essere ottimisti' Biden menziona il verd… - ParcodiGiacomo : @Iperbole_ Lei ha informazioni su se, quando e come si insedierà il governo guidato da Giorgia Meloni che noi non abbiamo? - alfreaudi : RT @FDIVda: Vedere Gruber, Scanzi, Cazzullo e tutto il dreamteam gauche caviar de La7 schiumare rabbia per il trionfo di Giorgia Meloni non… - Ilcianfo7 : Pausa pranzo a lavoro. Apro Twitter, vedo tweet di Giorgia Meloni. Leggo le risposte e c’è mezzo Milan Twitter. Rido - lupazzottu : RT @ComunistaRosso: - Giorgia Meloni è favorevole all'invio delle armi in Ucraina come Enrico Letta. - Giorgia Meloni è a favore delle priv… -