GF Vip 7, quarta puntata in diretta minuto per minuto – Ciacci sulla sua sieropositività: «Non sono un untore» (Di giovedì 29 settembre 2022) Giovanni Ciacci - GF Vip 7 Il Grande Fratello Vip arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.43: Breve anteprima. 21.46: Signorini entra in studio e dà ufficialmente il via alla quarta puntata. Salutate le sue tre donne in studio, anticipa l’arrivo di Adriana Volpe per far visita all’amico Ciacci. 21.50: Collegamento con la casa per ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 settembre 2022) Giovanni- GF Vip 7 Il Grande Fratello Vip arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inpertutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laperdella21.43: Breve anteprima. 21.46: Signorini entra in studio e dà ufficialmente il via alla. Salutate le sue tre donne in studio, anticipa l’arrivo di Adriana Volpe per far visita all’amico. 21.50: Collegamento con la casa per ...

