Challenger di Charleston cancellato per un uragano | l’azzurro Oradini era pronto per i quarti

sportface2016 : Beffa per Giovanni #Oradini: pronto per i quarti al Challenger di #Charleston, ma il torneo è cancellato per un ura… - matmosciatti11 : Giovanni #Oradini ha superato le qualificazioni, poi ha battuto #Escobedo e #Johns, ma non giocherà mai i quarti di… - livetennisit : Il Challenger di Charleston cancellato per colpa dell’arrivo di un Uragano. Giovanni Oradini si ferma quindi ai qua… - livetennisit : Challenger Lisbona, Orleans, Buenos Aires e Charleston: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE) - zazoomblog : Charleston Challenger: Oradini vola nei quarti - #Charleston #Challenger: #Oradini -

LiveTennis.it

Prosegue spedita la marcia di Giovanni Oradini nell'"LTP Men's Open", torneoATP dotato di un montepremi di 53.120 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di, in South Carolina (Stati Uniti). Il 25enne di Rovereto , n.399 ATP, promosso dalle ...... torneoATP dotato di un montepremi di 53.120 dollari che si disputa sui campi in cemento di, in South Carolina (Stati Uniti). Il 25enne di Rovereto, n.399 del ranking, ... Il Challenger di Charleston cancellato per colpa dell'arrivo di un Uragano. Giovanni Oradini si ferma quindi ai quarti di finale Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Due to the expected impacts from Hurricane Ian, The LTP Men’s ATP Challenger Tournament has concluded as of tonight, Wednesday, September 28th. The event was originally scheduled to run through Sunday ...