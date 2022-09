Castello di Windsor: folla alla riapertura dopo la morte della regina Elisabetta II (Di giovedì 29 settembre 2022) Tantissime persone sono in fila davanti al Castello di Windsor riaperto dopo la regina Elisabetta II. La nota sovrana è stata sepolta all’interno della cappella di St George, la chiesa della residenza reale. Castello di Windsor: cosa vogliono visitare i turisti? I turisti che hanno pre-acquistato online i biglietti per l’ingresso vogliono visitare soprattutto un ambiente del Castello. Stiamo parlando della piccola King George VI Memorial Chapel all’interno della chiesa in cui Elisabetta II riposa accanto al principe consorte Filippo, al padre Giorgio VI, alla regina madre e alla sorella, la principessa ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022) Tantissime persone sono in fila davanti aldiriapertolaII. La nota sovrana è stata sepolta all’internocappella di St George, la chiesaresidenza reale.di: cosa vogliono visitare i turisti? I turisti che hanno pre-acquistato online i biglietti per l’ingresso vogliono visitare soprattutto un ambiente del. Stiamo parlandopiccola King George VI Memorial Chapel all’internochiesa in cuiII riposa accanto al principe consorte Filippo, al padre Giorgio VI,madre esorella, la principessa ...

