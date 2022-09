Caro bollette, panificatori in piazza con una bara: 'Pane diventerà bene di lusso" (Di giovedì 29 settembre 2022) Una bara e Pane distribuito gratis durante la protesta in piazza Plebiscito Per approfondire : Foto : panificatori a Napoli, le foto della protesta Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Unadistribuito gratis durante la protesta inPlebiscito Per approfondire : Foto :a Napoli, le foto della protesta

