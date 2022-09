Addio Coolio | l' omaggio di rapper ed attori Michelle Pfeiffer | ' Dopo 30 anni ho ancora i brividi per quella canzone'

Chef_Cavasin : Addio #Coolio.. vai e insegna agli angeli a cantare Gangsta’s Paradise - RadioR101 : #R101News: addio a #Coolio, il rapper di 'Gangsta's Paradise' si è spento all'età di 59 anni #CoolioRIP - dnorill : Il mondo da l'addio a #Coolio il rapper di 'Gangta's Paradise' una brano epocale forse il primo a utilizzare un sin… - puntomagazine : Addio a #Coolio, Il cantante, trovato morto nel bagno di casa di un suo manager. Famoso negli anni Novanta per la s… - RobyyGiudici : Addio a Coolio di Gangsta's Paradise. La carriera, i 10 figli e i dubbi sulle cause della morte -

Snoop Dogg , Ice Cube e MC Hammer sono stati tra i primi grandi nomi dell'industria rap che hanno reso omaggio a, dopo aver appreso la notizia della sua dipartita, così come l'attrice Michelle ...Linus ricorda il rapper raccontando la storia della sua canzone in Pensieri Pericolosi : L'di Michelle Pfeiffer aTra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di, nelle ore ...Una tragica notizia ha scosso il mondo della musica. È morto all'età di 59 anni il rapper Artis Leon Ivey Jr, conosciuto con lo pseudonimo di Coolio. Ad annunciare il decesso è stato il suo manager… L ...Il mondo del rap e dello showbusiness non dimentica Coolio. Ed il giorno dopo la sua morte, sono tante le parole-omaggio dei colleghi che ...