Uomini e Donne, parla la ex di uno dei nuovi tronisti: “Se parlassi lo farei cacciare!” (Di mercoledì 28 settembre 2022) La nuova edizione di Uomini e Donne ha aperto i battenti da solo una settimana, eppure nell’aria c’è già un clima abbastanza agitato. Ci riferiamo alla situazione che ruota attorno ad uno dei due nuovi tronisti. Sono stati presentati solo ieri, Federico Nicotera, ingegnere romano con una vita familiare abbastanza travagliata e Federico Dainese, dentista ed ex corteggiatore della trasmissione. Ci ha pensato Deianira Marzano a portare a galla la frecciatina dell’ex di uno di lor. Parliamo di Clarissa Barberi, modella, attrice e studentessa di architettura con quasi 30.000 follower sui social. Quest’ultima, su TikTok, ha condiviso un paio di video dove ironizza chiaramente su uno dei due nuovi volti di Maria De Filippi. A detta sua, il tronista misterioso non sarebbe quello che si mostra sul piccolo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022) La nuova edizione diha aperto i battenti da solo una settimana, eppure nell’aria c’è già un clima abbastanza agitato. Ci riferiamo alla situazione che ruota attorno ad uno dei due. Sono stati presentati solo ieri, Federico Nicotera, ingegnere romano con una vita familiare abbastanza travagliata e Federico Dainese, dentista ed ex corteggiatore della trasmissione. Ci ha pensato Deianira Marzano a portare a galla la frecciatina dell’ex di uno di lor. Parliamo di Clarissa Barberi, modella, attrice e studentessa di architettura con quasi 30.000 follower sui social. Quest’ultima, su TikTok, ha condiviso un paio di video dove ironizza chiaramente su uno dei duevolti di Maria De Filippi. A detta sua, il tronista misterioso non sarebbe quello che si mostra sul piccolo ...

Link4Universe : Abbiamo avuto una donna a capo del governo solo quando questa ha chiaramente ribadito lo status quo di potere e la… - espressonline : Kaddari, Crippa, Dosso. Giovani donne e uomini di seconda generazione, nati o cresciuti nel nostro Paese, che fanno… - chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - RinoRizzardi : RT @distefanoTW: Insisto. Esistono forze politiche con dentro validissimi uomini e donne. Queste forze unite hanno già il 4% già nelle urne… - MariaStellabra : Due uomini e due donne ‘mi stanno intorno al cor’. La lotta di successione, dentro il Pd, è iniziata, ma è già in s… -